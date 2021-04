Copasir: Laboccetta (Polo Sud), Giorgia Meloni ha ragione, presidenza spetta a Fratelli d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giorgia Meloni ha mille ragioni da vendere. La presidenza del Copasir spetta a Fratelli d'Italia. Casellati e Fico stanno clamorosamente sbagliando. Violando pesantemente anche un principio costituzionale. Siamo in presenza di un vulnus gravissimo. Il diritto dell'opposizione è sacrosanto. Il Capo dello Stato Mattarella deve intervenire ad horas. Sarebbe gravissimo se dovesse rimanere in silenzio. Un atto pilatesco da parte sua sarebbe inaccettabile”. Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)