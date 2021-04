Napoli: Clemente, intervenire su disagio giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono preoccupata, abbiamo lavorato tanto con le scuole per dare un'alternativa a esempi di morte". Lo ha dichiarato l'assessore comunale di Napoli, Alessandra Clemente, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. E sempre sul ferimento dei due minorenni al Rione Sanità ha aggiunto: "Per bloccare il Covid sono state fermate tante attività che potevano essere di aiuto per questi ragazzi. Mi sto interfacciando con i parlamentari del territorio su questo tema, perché c'è la non voce dei giovani in questo momento relegati solo alla discussione della Dad mentre il disagio giovanile è molto più profondo. Stiamo individuando locali del Comune dove poter realizzare attività sportive per i ragazzi". In diretta Clemente si è confrontata con Alessandro Gallo, scrittore e autore teatrale che ha presentato il suo progetto EducaTv con l'esperienza di Caracò: "Per non perdere il dialogo con docenti e studenti abbiamo deciso di trasferire le nostre attività sul portale". E l'assessore ha commentato: "Alessandro ha ideato uno strumento di resistenza per raggiungere quei ragazzi che nemmeno la Dad riesce a coinvolgere. Produciamo quindi contenuti per i docenti e per gli studenti soprattutto per non rinunciare a quella sfida e quando le famiglie sono fragili la scuola diventa un terreno di opportunità. È bello che un nostro professionista made in Naples abbia ideato tale prodotto". (Ren)