Sardegna: Aspal, tracollo occupazione nel 2020, meno 28 per cento di occupati (2)

- Sassari è la provincia che ha i dati peggiori: -11 per cento di occupati, +15 per cento di inattivi. I territori dei Centri per l'impiego più colpiti sono quelli a forte vocazione turistica (come Olbia, Castelsardo e Muravera) e quelli che ospitano i grandi hub di servizi a livello regionale (Cagliari e Sassari). La crisi sembra invece aver risparmiato maggiormente i territori dei Centri per l'impiego dove è presente un settore agricolo forte come Terralba, Senorbì, Isili, Sanluri e Bonorva: qui le variazioni percentuali negative delle assunzioni sono molto inferiori alla media degli altri territori regionali. I settori con maggiore sofferenza sono stati alberghi e ristoranti e le attività artistiche. Stabili l'agricoltura e la pesca mentre crescono i servizi domestici e finanziari. Quest'ultimo settore registra un aumento del 23 per cento come numero di assunzioni. Quanto al rapporto fra istruzione e lavoro, i tassi di occupazione tra i laureati sono più che tripli rispetto a chi ha la licenza elementare o nessun titolo (il 77,5 per cento contro il 25,8 per cento) inoltre nel 2020 il tasso di occupazione dei laureati non solo non è diminuito ma è addirittura lievemente cresciuto. (Rsc)