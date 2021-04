© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 30 chiusi in un garage a giocare a tombola: è successo a Napoli, in via Cupa della Vedova, quartiere Scampia. Gli avventori, scoperti grazie a una segnalazione, sono stati tutti multati dagli agenti del commissariato di Scampia e Secondigliano per il mancato rispetto delle misure anti Covid-19. (Ren)