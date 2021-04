Imprese: Mise su Corneliani, crisi risolta con fondo Invitalia e investitore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi positivamente al ministero dello Sviluppo economico la vicenda della crisi Corneliani risolta con il ricorso, è la prima volta che accade, al fondo Invitalia che ha investito 10 milioni di euro nella Newco. Cifra che si aggiunge ai 7 milioni di Investcorp. Lo rende noto il Mise. Oggi arriva dunque, a poco più di un mese dal primo tavolo, la firma dell’accordo di tutte le parti interessate (azienda, investitori, sindacati) che consentirà alla newco di far sopravvivere e sviluppare lo storico marchio tessile di Mantova. Dispiace per gli esuberi (circa 150 persone, per circa la metà si tratta di pensionamenti fino al 2025) per i quali sono stati individuati tutti gli strumenti per accompagnarli nel percorso di uscita. (segue) (Com)