Imprese: Mise su Corneliani, crisi risolta con fondo Invitalia e investitore privato (2)

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dopo aver ringraziato tutti, ha assicurato la massima disponibilità, presenza e impegno anche in futuro. “Si regge tutto su un atto di fede - ha detto Giorgetti - che tutti abbiamo compiuto scommettendo sul futuro di un’azienda, un marchio italiano che può vincere la sfida del mercato. Mi auguro che a questo punto non ci siano ulteriori ostacoli alla soluzione della crisi. Noi abbiamo sperimentato un nuovo strumento che prevede l’intervento doveroso dello Stato in alcune situazioni di crisi per quelle aziende che hanno un futuro ma che si trovano ad affrontare crisi legate a momenti difficili come quello che stiamo vivendo. È un modello che ci auguriamo di poter replicare in tutte quelle situazioni di crisi dove ci sia un investitore privato che accetti l’azionista di Stato come socio di minoranza ”. Il ministro ha infine fatto a tutti gli auguri di buon lavoro ricordando che “il Mise sarà comunque presente e vigilerà sull’andamento della vicenda aziendale dal momento che è diventato azionista” (Com)