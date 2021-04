Campania: venerdì 9 aprile presentazione all'Interporto di Nola del progetto Riparti con l'Export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 9 aprile alle ore 10, presso il palazzo Convegni dell'interporto di Nola, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "I talenti del reddito di Cittadinanza in azione: Progetto ri-parti con l'export", promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, Ice -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio Asi Napoli e Cis Interporto Campano. Ai saluti interverranno Alfredo Gaetani, presidente Interporto Campano, e Ferdinando Grimaldi, presidente Cis Nola. Introduzione di Carlo Maria Ferro, presidente Ice, e Michele Raccuglia, responsabile Area territoriale Campania-Calabria Anpal Servizi. Interventi di Giuseppe Romano, presidente del Consorzio Asi di Napoli e Claudio Ricci, ad CisNola- Interporto Campano. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Marchiello, assessore al Lavoro, Attività produttive e Demanio Regione Campania. Modererà Daniele Trosino, responsabile relazioni esterne ed ufficio stampa Cis Interporto Campania. Durante la conferenza stampa sarà presentato il Corso di Specializzazione Export & Comunicazione Digitale per l'Estero – Marketing Manager, che si pone l'obiettivo di far nascere e crescere sul territorio campano 40 futuri manager dell'export, mediante una formazione mirata con fasi d'aula e stage. Un mix tra formazione specialistica e attività sul campo quali: esercitazioni, case studies, collegamenti con uffici esteri Ice, incontri con associazioni e realtà aziendali e un percorso di stage presso le aziende del territorio. (segue) (Ren)