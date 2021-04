Piemonte: Regione, 900 mila euro in tre anni al comparto radiotelevisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecentomila euro annui per il triennio 2021-2023 a sostegno del comparto radiotelevisivo locale. È quanto prevede l’emendamento al bilancio presentato dal capogruppo di Fi Paolo Ruzzola (Fi) e sottoscritto dai capigruppo di Lega e Fdi Alberto Preioni e Paolo Bongioanni approvato ad amplissima maggioranza nel pomeriggio dal Consiglio regionale. La proposta emendativa, accolta per la Giunta dall’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, fa parte degli oltre 500 emendamenti all’articolo 2 del provvedimento. “In sede di Conferenza dei capigruppo – aveva annunciato il presidente Stefano Allasia in apertura – si è convenuto di contingentare i tempi della discussione per esaminare e votare in tempi certi i 575 emendamenti che insistono sul provvedimento e i 36 atti di indirizzo a esso collegati”. (segue) (Rpi)