Sardegna: proposta di legge M5s per potenziamento assistenza sanitaria a portatori stomia

- Fra le malattie oncologiche la stomia "è ancora un argomento tabù eppure incide profondamente su tanti aspetti della vita dei pazienti che non devono essere lasciati soli dal Servizio sanitario regionale". Lo ha dichiarato Desirè Manca, prima firmataria della proposta di legge del M5s, con la quale si propone fra l'altro, di superare l'isolamento dei 2.600 pazienti atomizzati sardi, attraverso la costituzione di centri specializzati in ogni Provincia (oggi ne esiste uno solo presso il Policlinico di Monserrato) il potenziamento dei percorsi pre e post operatori e riabilitativi e l'introduzione di nuovi supporti terapeutici, non ultimo quello psicologico. "Se questa legge fosse approvata come auspichiamo - ha proseguito Manca - si tratterebbe della prima legge regionale d'Italia ed anche questo dato deve farci riflettere sulla necessità di superare, anche culturalmente, i pregiudizi, le paure e gli ostacoli che finora hanno reso ancora più complicata la vita dei pazienti colpiti da questa patologia. Accanto alle problematiche più strettamente sanitarie, inoltre, non vanno trascurate quelle collegate all'accertamento delle invalidità ed al riconoscimento dei relativi benefici economici". (Rsc)