Covid: Torino, Confesercenti incontra Cirio e Appendino

- Prende il via oggi, a Torino, la campagna di Confesercenti "Portiamo le imprese fuori dalla pandemia": mentre la raccolta di firme sulla petizione è in pieno svolgimento, oggi pomeriggio i vertici dell'associazione incontreranno la sindaca di Torino, Chiara Appendino, il presidente della Regione, Alberto Cirio, con l'assessore al Commercio, Vittoria Poggio, e il prefetto di Torino, Claudio Palomba. "A loro - dice il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri - presenteremo le nostre richieste e soprattutto chiederemo di farsi parte attiva con il governo affinché il tanto auspicato cambio di passo in materia di sostegni alle imprese e di campagna vaccinale si verifichi davvero. C'è poi la fondamentale necessità di individuare sin d'ora un piano di riaperture in sicurezza". Alle 16 in piazza Castello verranno illustrate alla stampa le proposte dell'associazione e consegnati i testi delle lettere inviate a tutti parlamentari piemontesi e al presidente della Repubblica; saranno presenti il presidente Banchieri e i presidenti delle principali associazioni di categoria. (Rpi)