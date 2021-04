Sardegna: Aspal, tracollo occupazione nel 2020, meno 28 per cento di occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un vero e proprio tracollo quello dell'occupazione in Sardegna: gli occupati nel 2020 sono il 27 per cento in meno, mentre sono cresciuti del 28 per cento gli inattivi, coloro che hanno addirittura smesso di cercare lavoro. E' ciò che emerge dai dati del mercato del lavoro in Sardegna tracciato dall'Aspal, l'Agenzia regionale per il Lavoro. La maggior sofferenza per una situazione drammatica è quella di giovani e donne: attualmente il tasso di occupazione è del 45,1 per cento per le donne contro il 59 per cento degli uomini mentre il tasso di disoccupazione giovanile registra un 40,9 per cento, contro il 29,4 per cento della media nazionale. Inoltre crescono i contratti part-time rispetto ai full-time e quelli a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Raffrontando i dati della Sardegna a quelli del resto d'Italia, emerge che in Sardegna il mercato del lavoro è peggiorato in modo netto: riduzione degli occupati del 5 per cento (contro il -2 per cento sia a livello nazionale che del Mezzogiorno); incremento degli inattivi del +7 per cento (contro il +4 per cento della media nazionale e il +3 per cento del Mezzogiorno). (segue) (Rsc)