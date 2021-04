Napoli: visita istituzionale del prefetto al Comune di Somma Vesuviana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Somma Vesuviana per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Salvatore Di Sarno e da rappresentanti del Consiglio e della Giunta comunale con i quali ha affrontato le tematiche più rilevanti dell’area cittadina di riferimento, situata nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio, di origini antichissime, attestate anche da numerosi ritrovamenti archeologici. In particolare, sono stati trattati argomenti connessi alla situazione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica nell’area di riferimento - di recente oggetto di ripetuti servizi di controllo congiunto tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza con modalità “Alto impatto”, l’ultimo dei quali svoltosi in data odierna, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di illegalità - al potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino e alla situazione finanziaria dell’Ente. Successivamente, il prefetto ha visitato la stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana, incontrando il personale impegnato quotidianamente sul territorio.(Ren)