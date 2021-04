Rifiuti: Ciarambino, impianto biogas ad Acerra, territorio non sia discarica d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immaginare di edificare un nuovo sito di trattamento ad Acerra – ha aggiunto Ciarambino - è impensabile in un'area per la quale il piano d'ambito prevede già impianti a Pollena, Palma Campania, Marigliano e Afragola, in aggiunta allo stir di Tufino. Senza dimenticare l'impianto di compostaggio a Pomigliano, da 24mila tonnellate annue di rifiuto umido, frutto di scelte di un accordo tra la precedente amministrazione comunale e la Regione Campania adottato senza alcun coinvolgimento della comunità locale, che sorgerà proprio al confine con Acerra. Per questo chiedo che oggi non passi inascoltato il monito di monsignor Di Donna e che su Acerra ci sia un ripensamento da parte della Regione, che può ancora procedere alla sospensione di un progetto che rappresenta una beffa per territori che hanno subito decenni di veleni e devastazioni ambientali". (Ren)