Scuola: assessore Fortini, progetto per istituti aperti d'estate in Campania (2)

- Sulla gestione in classe con la riapertura l'assessora ha sottolineato: "Per la refezione e per la merenda bisogna rispettare i 2 metri perché la variante inglese richiede un maggiore distanziamento. So che molti istituti si sono organizzati con una turnazione per garantire la distanza, altri hanno preferito sospenderla. Ognuno prenderà la decisione che riterrà migliore. Capisco la paura di molte famiglie, dico di avere pazienza perché siamo in difficoltà e dopo un anno la soglia si è abbassata ma se la scuola decide una turnazione o sospende momentaneamente la mensa lo fa per garantire la sicurezza. È evidente che ci vorrà qualche giorno per trovare un equilibrio". Infine, la Fortini ha annunciato l'intenzione dell'apertura delle scuole in estate: "Il programma 'Scuola viva' è stato già programmato. Stiamo immaginando la prossima programmazione che mi auguro partirà a settembre con 100 milioni per l'apertura pomeridiana. Con Bianchi, Upi e Anci ci sono stati incontri per ideare una sorta di centri estivi dal 15 giugno al 15 settembre in ognuna delle nostre scuole. Questo è un intervento giusto, mette in evidenza che le scuole non si sono mai fermate. Può essere opportuno rafforzare le competenze del personale o aiutare gli studenti. Poi la prossima programmazione riguarderà l'edilizia scolastica ed è questo il punto più critico, non solo per le risorse ma anche per il tempo". (Ren)