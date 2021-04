Ex Ilva: Labriola (FI), bene incontro Giorgetti con imprenditori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una buona notizia che, come avevo più volte sollecitato, il ministro Giorgetti avrà oggi un incontro con gli imprenditori locali. Dopo nove anni si avrà finalmente l'occasione di parlare di futuro, di bilanciamento tra salute e lavoro e il tessuto produttivo del territorio potrà mettere in campo le sue proposte per rendere l'attività dell'ex Ilva compatibile con le esigenze ambientali". Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola. "Questo incontro, per il quale ringrazio il ministro dello Sviluppo economico, deve essere il primo di una interlocuzione costante, programmatica e propositiva. Solo così - conclude - il polo siderurgico potrà proiettarsi verso il futuro, coinvolgendo gli imprenditori locali che vogliono adoperarsi con la propria competenza e le proprie risorse, ma che finora sono stati vittime di una gestione scellerata sia della politica che degli acquirenti". (Com)