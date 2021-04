Scuola: assessore Fortini, progetto per istituti aperti d'estate in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi riaprono i servizi per l'infanzia, quelli educativi, la primaria e la primaria di secondo grado. Non trovo sbagliato che ci siano ordinanze dei Comuni perché l'ultimo decreto del Governo li prevede. Questo ci ha spinto a non intervenire con provvedimenti regionali. Credo che non ci siano azioni giuste o sbagliate, sindaco, Regione o Governo adottano misure che reputano migliori in quel momento". Lo ha dichiarato l'assessora regionale all'Istruzione Lucia Fortini intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Con il ministro Bianchi c'è un ottimo rapporto, ha esperienza di assessore regionale e quindi sa che significa governare una Regione. I ragazzi sono arrivati a una situazione di malessere che non può essere inascoltato. Molti hanno paura a un ritorno in presenza ma quando fai una misura devi mantenere un equilibrio e qualunque scelta comporta un prezzo da pagare. Con i vaccini l'aspetto relativo alla salute ci tranquillizza, è evidente che la situazione non sia semplice". (segue) (Ren)