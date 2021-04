Napoli: Clemente, alle battute finali per restituzione ai cittadini della Galleria Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La zona rossa è un colpo al cuore per la vita e per il commercio. Dobbiamo trasformarla in opportunità e lo abbiamo fatto aprendo i cantieri e recando il minor disagio possibile". Lo ha dichiarato l'assessore comunale di Napoli, Alessandra Clemente, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "In tal senso - prosegue Clemente - è partito il cantiere in via Giacinto Gigante e interventi di illuminazione pubblica. La Galleria Umberto segue delle attività legate ai senza fissa dimora e ora abbiamo voluto una nuova illuminazione perché i luoghi illuminati offrono maggiore sicurezza urbana". Poi ha sottolineato sulla Galleria Vittoria: "Siamo alle battute finali per la restituzione ai napoletani. È una struttura importante del 1920 e dalla sua nascita abbiamo analizzato tutti gli aspetti, le acque e quelli idrogeologici della collina di Pizzofalcone. Abbiamo individuato risorse e un alleato che è Anas-Gruppo Ferrovie disponibile". Infine, Clemente ha concluso: "Oggi farò un sopralluogo nella zona ospedaliera dove il manto stradale è consumato e al Policlinico bisogna organizzare il posteggio taxi per consentire ad anziani e disabili di usare questo mezzo in sicurezza". (Ren)