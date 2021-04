Novara: inaugurata la tangenziale di Fara Novarese, era attesa da oltre 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata oggi la tangenziale di Fara Novarese, opera attesa da oltre 20 anni, lungo la strada provinciale 299 della Valsesia. L’intervento, del valore di oltre 7 milioni di euro interamente finanziati dalla Regione Piemonte, vede completati i 2,17 km di strada tra la rotatoria finale del lotto 1 (realizzato nel 2015) e il reinnesto sulla provinciale 299 della Valsesia: la circonvallazione consente ai mezzi pesanti e alle auto di evitare l’attraversamento della strettoia di Fara e del passaggio a livello di Briona, sgravando così i centri abitati dall’intenso traffico cui erano quotidianamente sottoposti. "Dieci mesi di lavori per un’opera attesa da 20 anni dai territori di Fara Novarese e Briona e della Valsesia. Oggi inauguriamo finalmente la tangenziale che permette ai paesi di guardare ad un futuro con meno traffico e con chiari benefici a livello di inquinamento atmosferico e acustico. Siamo riusciti a sbloccare una situazione di stallo che impediva il completamento di poco più di due chilometri da oltre 5 anni. Ora guardiamo alla superstrada Novara Vercelli, per la quale stiamo per firmare l’accordo di programma per l’assegnazione dei fondi. I Piemontesi meritano di avere ciò che aspettano da molti anni, tra cui infrastrutture efficienti. Lavoreremo con concretezza su questo tema": così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi. Nel 2002 il lotto 2 della Variante di Fara era stato inserito nel Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita della Regione Piemonte. Il 30 settembre 2019 è stato sottoscritto il contratto tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e le imprese per l’esecuzione dei lavori, tecnicamente ultimati a fine agosto 2020. Dopo aver ultimato i lavori di raccordo dei due lotti a fine dicembre 2020 è stato emesso dal Direttore dei Lavori lo stato finale e sono state portate avanti le attività per il certificato di collaudo e di concertazione con la Provincia di Novara e con il Comune. L’opera è ora pronta per l’apertura al traffico. L’artista Ruben Bertoldo ha inoltre donato due sculture metalliche ispirate ai prodotti agricoli locali, la spiga d’orzo e il grappolo d’uva, per abbellire le due rotatorie. (segue) (Rpi)