Abruzzo: Paolucci (Pd), Regione si muova sulla trasversalità

- S'infiamma in Abruzzo lo scontro politico sulla vicenda Corridoio adriatico e Autorità di sistema portuale. Nelle ultime ore, dopo l'iniziativa del gruppo consiliare del Movimento cinque stelle, è arrivata la posizione del Partito democratico in Consiglio regionale. "Il governo regionale faccia sentire la sua voce e manifesti una posizione netta e chiara sulla trasversalità come non è accaduto fino ad oggi dopo la bocciatura della mozione centrosinistra-Cinque stelle - afferma il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci -. Proporremo insieme alle forze di opposizione un Consiglio regionale straordinario e aperto a tutte le forze sociali. Corriamo il rischio che il corridoio europeo bypassi i nostri porti ed infrastrutture: serve subito un'azione forte che raduni la politica e le istituzioni, ma soprattutto coinvolga le 16 sigle che rappresentano associazioni di datoriali, di categoria e sindacati". Paolucci, che rivolge un appello a fissare al più presto una data per la seduta ad hoc dell'assise regionale, prosegue: "Una richiesta che si aggiunge all'interpellanza e la mozione già respinte, nate per impegnare l'esecutivo a inserire l'Abruzzo nella rete comunitaria Ten-T, dando finalmente rilevanza al riconoscimento del Corridoio europeo trasversale intermodale Tirreno-Adriatico sull'asse Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona-Ploce. La maggioranza non ha ritenuto prioritarie queste azioni e le ha bocciate, perdendo ulteriore tempo su una questione di massima attualità e urgenza. Marsilio ripensi alle scelte non fatte, e prima che l'Europa faccia da sola mandi avanti le politiche della trasversalità senza di noi, manifesti la volontà di giocare su un livello che è già attuale e che rischia di diventare un treno che non ripassa". (segue) (Gru)