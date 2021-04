Molise: Iorio, lottare per centro Covid a Larino non è una questione politica ma di civiltà sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la maggioranza del Consiglio regionale è concentrata ad approvare una mozione per sostituirsi al potere giudiziario, le opposizioni abbandonano l'aula per evitare di votare, ancora, per la realizzazione di un centro Covid all'ospedale Vietri di Larino, io continuo a pensare che questa di Larino è ancora la strada giusta a prescindere dalle maggioranze e dalle opposizioni presenti o assenti". Lo sostiene questa sera in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ed ex governatore del Molise Michele Iorio. "La maggioranza dice che c'è necessità di fare indagini sul disastro sanitario avvenuto - spiega Iorio- io dico che il disastro sanitario è avvenuto proprio perché non si è riorganizzata la rete ospedaliera prevedendo un ospedale Covid dedicato nel centro frentano. Questa mancata realizzazione ha portato alla limitatezza dei posti letto per i malati Covid, al collasso di reparti che hanno subìto una drastica espansione passando da 2 a 80 posti letto. La mancata realizzazione del Covid a Larino ha provocato l'impossibilità di usare la rianimazione del Cardarelli per le patologie non Covid ed ha causato tutte le difficoltà dei pronto soccorso costretti a lavorare in assenza di aree grigie". (segue) (Gru)