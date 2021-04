Abruzzo: Marcozzi (M5s), subito Consiglio regionale su Corridoio adriatico e Autorità di sistema portuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono anni che ci sgoliamo in Consiglio regionale affinché si lavori - aggiunge Marcozzi - verso l'importante riconoscimento del Corridoio Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona-Ploce, con l'ingresso dell'Abruzzo nella rete comunitaria Ten-T. Una cosa che garantirebbe un ingente quantitativo di investimenti a livello europeo, cui potrebbero aggiungersi anche quelli legati al Recovery fund. È evidente che sia un'occasione irripetibile per dare uno slancio decisivo verso la crescita di cui la nostra regione ha urgente bisogno, creando infrastrutture, sviluppo e lavoro". "Invece, le notizie che arrivano danno l'Abruzzo totalmente fuori da queste partite, escluso a causa dell'inerzia di un centrodestra che continua a non avere alcun tipo di visione per i prossimi cinquanta anni del nostro territorio. Una mancanza di progettualità che rischia di causare gravi conseguenze al futuro della nostra regione. Noi lotteremo in ogni modo - conclude Marcozzi - affinché non sia sprecata questa opportunità preziosissima. Per questo siamo pronti a chiedere un Consiglio regionale straordinario, così da ascoltare direttamente le parole del presidente Marsilio al riguardo". (Gru)