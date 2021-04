Piemonte: Regione, 900 mila euro in tre anni al comparto radiotelevisivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima parte della seduta è stata dedicata all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 2, presentati in grandissima parte dalla minoranza, in particolare dal gruppo Luv. La seconda parte al dibattito generale e alle votazioni. Nel corso del dibattito generale sono intervenuti Maurizio Marello, Monica Canalis, Domenico Rossi, Diego Sarno, Alberto Avetta, Raffaele Gallo (Pd), Francesca Frediani (M4o), Silvio Magliano (Moderati), Sarah Disabato (M5s), Mario Giaccone (Monviso) e Marco Grimaldi (Luv). Al momento gli emendamenti votati sono una ventina. La prossima seduta dell’Assemblea è convocata per domani alle 9.30. (Rpi)