Covid: Gelmini, solidarietà a Bonaccini, ruolo governatori fondamentale

- “Solidarietà al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, per l’intimidazione subita. Il ruolo dei governatori e degli amministratori locali è stato fondamentale in questi mesi di pandemia, il lavoro sui territori è decisivo per contenere il Covid”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, commentando l'episodio che oggi pomeriggio ha coinvolto il presidente della Regione Emilia-Romagna. Due uomini si sarebbero presentati alla porta della casa di Bonaccini, consegnando un pacco con sopra un foglio su sui scritto "Frode Covid". I Carabinieri, allertati da Bonaccini, avrebbero in seguito verificato il contenuto non pericoloso del pacco. (Rin)