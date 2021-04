Terremoto: Bellanova, impegno collettivo affinché tragedia L'Aquila non accada più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono trascorsi 12 anni dal "terribile terremoto che distrusse L'Aquila, portando via 309 nostri concittadini. Una ferita sempre aperta nel cuore dell'Italia, che non possiamo dimenticare". Lo scrive su Facebbok la viceministra alle Instrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. "E se i lavori di ricostruzione devono accelerare, per restituire finalmente a tutti i cittadini colpiti la loro vita e le loro case, questo Paese ha bisogno di prevenzione e sicurezza - evidenzia -. Di case ed edifici sicuri, di un piano per la tutela del territorio, anche di fronte a eventi inaspettati e drammatici come i fenomeni sismici. Serve un impegno collettivo per garantire che tragedie come quella che colpì l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 non accadano più". (Rin)