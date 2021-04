Sardegna: da Regione ok a riparto risorse Programma di sviluppo rurale per biennio 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì della regione Sardegna all'impostazione data dal governo nazionale al riparto delle risorse del Programma di sviluppo rurale per il biennio di transizione 2021-2022. Lo ha ribadito l'assessore provinciale all'agricoltura, Gabriella Murgia, che ha firmato insieme ai colleghi di altre 14 Regioni e Province autonome, una lettera al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e al commissario europeo per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski. "Con il nuovo riparto - spiega l'esponente della Giunta Solinas - alla Sardegna andranno più risorse. La proposta del ministro è un giusto bilanciamento delle posizioni espresse dalle Regioni e prevede criteri oggettivi che tengono conto delle diverse realtà territoriali. Al ministro Patuanelli ho sottolineato gli svantaggi strutturali che derivano dalla condizione di insularità e penalizzano, in termini di costi e di freno allo sviluppo, tutte le imprese agricole della Sardegna. Ho evidenziato, quindi, l'esigenza di una quota di cofinanziamento del programma da parte dello Stato maggiore". (segue) (Rsc)