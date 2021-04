Sardegna: 39 dosi di vaccino anti-Covid inoculate a Pasqua, isola è ultima in Italia per immunizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo 39 dosi di vaccino anti-Covid inoculate in Sardegna nel giorno di Pasqua, 2.300 in quello di Pasquetta, 4.000 il sabato Santo. E' la fotografia della "frenata" della campagna vaccinale nell'isola nel periodo pasquale. Una media ben lontana dalle settemila dosi giornaliere del periodo pre-festivo e lontanissimo dall'obiettivo di 17 mila fissato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, generale Figliuolo. L'isola si trova agli ultimi posti nella classifica stilata giornalmente nel report sui vaccini: 72,8 per cento delle inoculazioni, cioè 263.309 su 361.870 consegnate. In buona sostanza è stato vaccinato il 16,15 per cento della popolazione, di cui l'11,79 per cento con la prima dose e appena il 4,36 per cento con il richiamo. (Rsc)