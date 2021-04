Napoli: Clemente e Gaudini, iniziati i lavori in via Giacinto Gigante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Napoli Alessandra Clemente, l’assessore alla Viabilità Marco Gaudini e il presidente della Municipalità 5 Paolo De Luca hanno presenziato all’avvio del cantiere in Via Giacinto Gigante dove sono partiti i lavori per la manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi del tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei. I lavori, la cui conclusione è prevista entro ottobre, coinvolgeranno una superficie totale di 5000 mq e sono finanziati attraverso il Piano strategico Città metropolitana di Napoli per un importo totale di 1.1 milioni di euro da quadro economico. I lavori prevedono il rifacimento dell'intera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi. Sono previsti interventi sul sistema di drenaggio delle acque di pioggia, oltre che la segnaletica, arredi e dissuasori. “L’intervento prevede una nuova pavimentazione in asfalto e influirà positivamente sul decongestionamento del traffico in ingresso/uscita dalla Tangenziale Uscita Arenella - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente - È inoltre prevista la sostituzione dei dissuasori di sosta con dissuasori ad U per una maggiore sicurezza per i pedoni. L’intervento, fortemente voluto dal territorio e dalla Municipalità, rientra nel piano che abbiamo voluto di accelerazione dei cantieri concomitante con il regime di zona rossa, al fine di arrecare il minor disagio possibile data la diminuzione della circolazione stradale”, conclude Clemente. (segue) (Ren)