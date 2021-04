Abruzzo: da Giunta regionale ok a costituzione nuovo Its Turismo-Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce il nuovo Istituto tecnico superiore (Its) per Turismo e attività culturali. Lo rende noto l'assessore regionale alle Politiche formative, Pietro Quaresimale, dopo che l'esecutivo ha dato il via libera ai criteri di selezione per la costituzione di una nuova Fondazione Its per la filiera del Turismo. La decisione della Giunta regionale apre di fatto la possibilità di realizzare e costituire una nuova Fondazione che abbia la forza e la capacità di allestire, insieme alle forze produttive del territorio, corsi di alta formazione in grado di formare professionalità qualificate da collocare sul mercato del lavoro del settore turismo e attività culturali. Si tratta, nella sostanza, di ripetere il felice e consolidato modello degli altri Its abruzzesi che nei vari settori dell'economia regionale, dalla meccatronica all'agroalimentare, dall'energia alla moda fino ai trasporti, riesce ad essere di supporto alle imprese operanti in quei settori." (segue) (Gru)