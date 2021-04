Napoli: controlli Forze dell'ordine durante la settimana di Pasqua, denunce e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della settimana pasquale è stata eseguita un’intensa attività di controllo straordinario del territorio nella città di Napoli e nell’area metropolitana. In particolare, il 30 aprile scorso nell’area cittadina compresa fra Materdei, via Battistello Caracciolo, via Bellini e via Pessina personale della Polizia di Stato unitamente a reparti speciali ed al Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate 231 persone, delle quali 82 con precedenti di polizia, controllate 47 autovetture e 65 motoveicoli, effettuati 13 sequestri di autovetture e 4 fermi amministrativi nonché contestate 32 violazioni al Codice della Strada per sanzioni pari a complessivi 64.910 euro. Sono state, altresì, denunciate 2 persone per guida senza patente e sanzionate 4 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Nella stessa giornata, con un servizio interforze a Somma Vesuviana, personale della Polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate 114 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 75 veicoli e contestate 5 violazioni al Codice della Strada e sanzionate 3 persone per inottemperanza alle misure anti Covid. Nella giornata del 2 aprile sono statui effettuati da parte della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, altri due dispositivi di controllo, uno nel quartiere Chiaia - tra piazza Vittoria e via Partenope ed un altro nel Rione Sanità. (segue) (Ren)