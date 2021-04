Terremoto: intervento sindaco L’Aquila Biondi per 12mo anniversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 12 anni che abbiamo ritualizzato il lutto per curare le nostre anime. Ed è da due anni, che questo rito del dolore e della speranza è stato trasformato, dall'emergenza sanitaria, da cerimonia corale a evento in solitudine. Una pandemia che oggi, su esplicita richiesta dei familiari delle vittime del 6 aprile 2009, ha portato alla decisione di rinviare l'inaugurazione del Parco della memoria a quando potrà di nuovo esserci un momento comunitario. E' desiderio dei familiari, infatti, che l'intera città possa vivere da subito il Parco della memoria, pensato per accogliere la rifioritura della vita, nel ricordo di un dolore privato, che si è trasformato nella sofferenza di tutti. È esemplare quanto magnifico questo gesto dei familiari, che dimostra come una storia di sofferenza fatta di tante croci, possa portare ad una storia di consolazione che mitighi e lenisca il dolore, stemperandolo nella forza di una popolazione coraggiosa, nei sorrisi spensierati quanto melanconici degli adolescenti, che erano bambini al tempo della devastazione, nella voglia di contribuire alla rinascita dei ragazzi di allora che oggi si affacciano, sia pure con affanno, nel mondo del lavoro". E' un passaggio del discorso che il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha pronunciato al termine della Santa Messa celebrata dal cardinale Giuseppe Petrocchi nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, nel 12esimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009. (segue) (Gru)