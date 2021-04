Abruzzo: Chieti fra i primi comuni d’Italia ad istituire assessorato ad Ambiente e Transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chieti primo Comune d'Abruzzo e fra i primissimi in Italia a rinominare l'assessorato all'Ambiente con la dicitura di "assessorato all'Ambiente e alla Transizione ecologica". L'annuncio oggi in conferenza stampa, in occasione della presentazione di un articolato ordine del giorno del gruppo consiliare Pd che l'amministrazione ha subito recepito, avviando un passaggio già aperto dal governo Draghi. A illustrare i punti chiave delle politiche ambientali dell'Amministrazione il sindaco Diego Ferrara, l'assessore comunale all'Ambiente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto, la consigliera Valentina De Luca promotrice dell'odg, unitamente ad altri consiglieri. "La sostenibilità e la preservazione dell'ambiente sono obiettivi centrali della nostra legislatura attraverso una serie di interventi, che non si limitano alla cura del verde, ma promuovono anche la sostenibilità a vari livelli - così il sindaco Diego Ferrara - uno di questi è la mobilità, l'efficientamento energetico, ma vogliamo segnare il passo a questo nuovo modello di sviluppo che ci metterà al pari delle realtà europee più evolute. Per tali ragioni ringrazio chi ha collaborato all'ordine del giorno che mette insieme delle sensibilità e un entusiasmo che sono certo farà da valore aggiunto alla nostra azione. Per quanto riguarda la nuova denominazione, sposa in pieno la volontà di perseguire tale transizione fra i punti fondamentali della nostra legislatura ed è messa nero su bianco nelle linee di mandato dell'amministrazione". (segue) (Gru)