Abruzzo: Marcozzi (M5s), subito Consiglio regionale su Corridoio adriatico e Autorità di sistema portuale

- "La sfida più importante che la nostra Regione ha il dovere di affrontare è quella della trasversalità, legandosi a doppio filo con il Mar Tirreno. Una sfida da cui la Giunta Marsilio si è tirata indietro inspiegabilmente, voltando le spalle alla crescita e allo sviluppo dell'Abruzzo. Sono anni che parliamo dell'importanza di mettere l'Abruzzo al centro della cartina d'Europa, puntando sullo sviluppo di infrastrutture intercettando ingenti fondi europei. Oggi è ancora più urgente fare programmazione dal momento che presto si uniranno anche i fondi relativi al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una situazione che non sono più disposta a sopportare e, per questo, sono pronta a presentare richiesta per un Consiglio regionale straordinario sull'argomento, in modo da approfondire la situazione e chiedere, proprio in quest'ottica, lo spostamento dell'Autorità di Sistema Portuale dei porti abruzzesi da Ancona a Civitavecchia". Ad affermarlo è il capogruppo M5s in regione Abruzzo Sara Marcozzi. "Quella della trasversalità - aggiunge - è una delle tante promesse tradite dal centrodestra. Il presidente Marsilio aveva infatti preso degli impegni chiari in questo senso nella presentazione delle linee programmatiche del suo governo, ma ha cambiato rotta strada facendo, confermando il fatto che questa Giunta navighi a vista, senza avere una chiara visione del futuro dell'Abruzzo. Il cambio di Autorità di Sistema Portuale fornirebbe un valore aggiunto al Corridoio Tirreno-Adriatico, con conseguenti benefici a livello economico per l'intero territorio". (segue) (Gru)