Novara: inaugurata la tangenziale di Fara Novarese, era attesa da oltre 20 anni (2)

- "Per il territorio è il completamento di una infrastruttura che si aspettava da troppo tempo. L'inaugurazione di questo lotto mette in sicurezza due comuni dal traffico pesante, anche in vista della realizzazione di ulteriori opere come la Novara-Vercelli e la Pedemontana. Un piccolo ma importante pedone sulla scacchiera della viabilità in una provincia con vocazione industriale e logistica", commenta l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati, presente all’inaugurazione con il consigliere novarese del Consiglio regionale Riccardo Lanzo, il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti, la consigliera provinciale Marzia Vicenzi, il Questore di Novara Rosanna Lavezzaro, i sindaci di Briona, Davide Giordano, e di Fara, Aldo Giordano, i rappresentanti di SCR Società di Committenza Regione Piemonte SpA e dell’ATI che ha realizzato l’opera. "Abbiamo un piano di investimenti vecchio di quasi 20 anni – evidenzia l’assessore Gabusi – rispetto al quale abbiamo deciso di andare avanti con la realizzazione delle opere approvate e finanziate, ma ponendo anche l’attenzione al futuro. Stiamo perciò lavorando con le Province per dotarci di un piano strategico di circa trenta opere che possa darci una prospettiva nuova, come era stato fatto nel 2002. Si tratta di opere strategiche per i territori, seppur non di interesse nazionale, proprio come questa tangenziale. Il finanziamento delle progettazioni consente di diminuire i tempi delle procedure e punta al coinvolgimento degli Enti locali. Stiamo iniziando a finanziare le prime progettazioni di queste opere, confidando di trovare risorse importanti nel Recovery Fund e nella programmazione europea. Vogliamo dare un’altra prospettiva al nostro Piemonte e consentire a tanti territori di guardare avanti con la voglia di migliorare le infrastrutture. Deve essere però un lavoro di squadra tra Enti locali, Regione Piemonte, Società di committenza e Stato". (Rpi)