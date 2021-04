Abruzzo: Chieti, contrasto alla povertà ed emergenza sociale, raggiunge oltre 1.200 famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse iniziative sono state messe in campo dall'amministrazione comunale di Chieti e in particolare dal team delle Politiche sociali (Comune e Azienda Chieti Solidale) per far fronte all'emergenza sociale scatenata dall'emergenza sanitaria. Un'azione caratterizzata da metodo e tempestività, portata avanti con trasparenza e piena collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore cittadino. "Prima di tutto si è provveduto ad attivare da subito una modalità di comunicazione con i cittadini più immediata e riservata per l'erogazione dei Buoni spesa relativi al decreto Ristori di novembre, attraverso l'app Smart.Pa. Sono stati erogati ad oggi più di 260mila euro in buono spesa a circa 1.200 famiglie in condizione di impoverimento", riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l'assessore all'Innovazione sociale Mara Maretti. (segue) (Gru)