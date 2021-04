Abruzzo: Chieti, contrasto alla povertà ed emergenza sociale, raggiunge oltre 1.200 famiglie in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contestualmente - continuano - si è lavorato alla sperimentazione del Pronto intervento sociale (Pis), per far fronte alle situazioni di emergenza impoverimento finanziando pacchi alimentari, contributi affitto, utenze, pronto farmaco ed emergenza assistenziale in collaborazione con Caritas, Capanna di Betlemme, Croce Rossa, Chieti Solidale e Cura del Tempo che ringraziamo infinitamente la grande disponibilità, prontezza e professionalità. Il Pis è ora approvato con delibera di giunta e con apposito regolamento e presto sarà emanata la manifestazione d'interesse per le organizzazioni del Terzo Settore interessate a collaborare all'iniziativa. Con l'obiettivo di sostenere con interventi efficaci i cittadini colpiti dall'emergenza stiamo progettando, inoltre, un servizio di presa in carico globale delle famiglie impoverite che sono tante e vivono situazioni di temporanea difficoltà, come il coaching famigliare che stiamo predisponendo e che sarà in grado di sostenere i nuclei famigliari e i singoli cittadini ad intraprendere un percorso di tenuta e recupero", concludono. (Gru)