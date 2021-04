Campania: Peluso (Fd'I), soddisfatti per priorità a capresi in vaccinazioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti che i residenti dell'isola di Capri siano stati individuati come prioritari per le vaccinazioni tenuto conto che essi vivono solo di turismo e che hanno gravi problematiche di continuità territoriale e di assistenza ospedaliera". E' quanto hanno affermato la viceresponsabile delle politiche per il Sud di Fd'I, Gabriella Peluso, ed il coordinatore di Capri di Fd'I, Luigi Lembo che hanno aggiunto: "Come partito territoriale abbiamo fortemente spinto affinchè si decidesse di procedere alla vaccinazione di massa per mettere in salvo la stagione turistica. I capresi hanno il proprio lavoro e, quindi, la fonte del proprio reddito esclusivamente nelle attività turistiche e, per questo, è indispensabile garantire le condizioni affinchè il turismo e le attività correlate possano ripartire in piena sicurezza per gli stessi isolani e per tutti i turisti". (segue) (Ren)