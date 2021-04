Napoli: Clemente e Gaudini, iniziati i lavori in via Giacinto Gigante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si procederà con il rifacimento di 100 metri alla volta, con divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della carreggiata consentendo così il doppio senso di marcia senza dover interrompere la circolazione e mantenendo le fermate degli autobus che saranno delocalizzate di volta in volta e rese visibili con apposita segnaletica. "Questo intervento si aggiunge ai numerosi lavori messi in campo in queste settimane dall'Amministrazione dove le limitazioni di circolazione imposte dalle norme per prevenire il diffondersi della pandemia, rendono minori anche i disagi alla circolazione. Al termine dei lavori saranno previsti interventi sulla segnaletica al fine di garantire sempre di più la sicurezza stradale e ridurre la velocità dei veicoli in transito", dichiara l'assessore al Trasporto Pubblico ed alla Mobilità Marco Gaudini. (Ren)