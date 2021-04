Abruzzo: Chieti fra i primi comuni d’Italia ad istituire assessorato ad Ambiente e Transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ambiente è la dimensione più importante su cui agire per via della progressiva compromissione degli ecosistemi terrestri la cui salute è anche alla base della nostra economia e qualsiasi governo deve dare valore a questa lotta, a partire dal locale - illustra la consigliera Valentina De Luca -. Per un Comune dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ecologica significa coinvolgere i cittadini nella consapevolezza della situazione, mobilitarli affinché facciano tutto il loro possibile per contrastare il surriscaldamento e guarire il pianeta, ogni singola azione nel nostro piccolo ha un'eco importante nelle nostre città, nazioni, continenti. Oggi l'Amministrazione rende chiara questa consapevolezza e si impegna perché tutte le azioni non vadano ad aumentare le emissioni di CO2 e si concentrino su mobilità sostenibile e transizione ecologica. Accadrà anche coinvolgendo anche le giovani generazioni per arrivare alle loro famiglie e cambiare le abitudini della comunità. A tutto questo diventa priorità nell'agenda amministrativa e anche occasione di partecipazione attiva oltre che sostenibile". (Gru)