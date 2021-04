Calabria: Occhiuto (FI), Tropea Borgo dei borghi, è questa la vera Calabria che vince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Paesaggi, turismo, cultura, montagna e mare. È questa la vera Calabria, la regione di Tropea, vincitrice del premio Borgo dei borghi 2021". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "In Calabria ci sono altre 10, 100 Tropea da scoprire e fare conoscere al mondo. Per farlo - continua Occhiuto - servono cultura imprenditoriale, investimenti e uno Stato amico che non impedisca lo sviluppo e la crescita dei territori, e che sappia valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Servono meno tasse per chi accetta la sfida del cambiamento e infrastrutture per consolidarlo. Il Recovery Plan rappresenta l'occasione per compiere quella svolta a Sud indispensabile per la crescita di tutta Italia".(Com)