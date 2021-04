Abruzzo: criticità reparti di diabetologia sul territorio, interpellanza Blasioli-Paolucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le troppe criticità diffuse nei reparti di Diabetologia sul territorio abruzzese, i gravi ritardi nell'arrivo di dispositivi più innovativi, l'assenza di nuove procedure per l'erogazione dei presìdi ai pazienti diabetici, tutti aspetti che denotano la scarsa attenzione della giunta regionale a guida centrodestra, hanno portato i consiglieri regionali del Pd, Antonio Blasioli e Silvio Paolucci, a depositare un'interpellanza per chiedere alla Regione un impegno per tutelare i pazienti diabetici danneggiati quotidianamente da disservizi già da tempo noti e segnalati. Nel documento presentato dai consiglieri sono state evidenziate le situazioni più precarie e ad alta criticità per la diabetologia abruzzese: dall'Ospedale di Pescara, in cui il reparto è collocato nella stessa palazzina del Covid Hospital e decine di diabetici ogni giorno sono costretti a recarvisi da ogni parte della provincia, perché è l'unico centro in cui si effettua la distribuzione di presìdi quali aghi e siringhe per insulina, penne, lancette pungidito, strisce reattive per la glicemia, glucometro e in alcune occasioni, per l'assenza di personale dovuta al Covid, si sono registrate lunghe file e assembramenti all'aperto per il loro ritiro; all'Ospedale di Chieti, in urgente attesa di un nuovo medico di reparto e con spazi angusti ed insufficienti per consentire al personale di condurre al meglio la gestione dell'unità; dal nosocomio di Ortona, privo anch'esso di medico di settore e con il reparto di diabetologia chiuso dal primo marzo 2021, al comprensorio vastese, dove si registrano disagi legati agli spostamenti necessari anche solo per un piano terapeutico. (segue) (Gru)