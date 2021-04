Ambiente: terza tappa del progetto "Nauticinblu" di Marevivo a Bagnoli (Napoli)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Piano di Sorrento e Ischia, al via a Bagnoli la terza e ultima tappa campana di "Nauticinblu", il progetto di educazione e informazione ambientale di Marevivo che si rivolge agli studenti di 18 istituti nautici in tutta Italia con l'obiettivo di formare una Generazione Oceano in grado di guidare la crescita economica in un modo responsabile e attento alla sostenibilità ambientale. "Un obiettivo oggi più che mai urgente - spiega una nota - la pandemia, infatti, si è rilevata l'ennesima dimostrazione di quanto il nostro Pianeta sia ormai stremato, e formare una nuova generazione attenta e responsabile nei confronti di temi quali la tutela ambientale e il rispetto del mare è l'unico modo per non commettere nuovamente gli errori del passato e costruire un futuro resiliente. Oltre 200 gli studenti campani coinvolti complessivamente nel progetto: a Bagnoli l'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Grimaldi Lines, si rivolgerà a circa 70 studenti dell'Istituto Duca degli Abruzzi, che avranno la possibilità di confrontarsi con esperti del settore ambientale su temi quali tutela della biodiversità, impatto dei cambiamenti climatici, protezione degli oceani, economia circolare e importanza delle Aree Marine Protette. Negli ultimi tre anni l'iniziativa, che ad oggi ha già coinvolto migliaia di studenti, ha alternato lezioni in aula a sessioni outdoor (attività di pulizia delle spiagge e di citizen science): quest'anno a causa della pandemia l'esperienza didattica si attuerà principalmente attraverso la didattica a distanza ma privilegiando collegamenti esterni con centri di recupero tartarughe, subacquei in immersione e visite virtuali nei musei". (segue) (Ren)