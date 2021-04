Sardegna: sale media contagi da Covid a Cagliari, 98 nuovi positivi da inizio aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale dei positivi al Covid-19 a Cagliari tocca le 458 unità con 6 nuovi ingressi in ospedale, per un totale di 43 ricoveri. Sono invece 98 i nuovi positivi dall'inizio di aprile con la media giornaliera ancora in aumento da 18,9 a 19,6. Sono i numeri del bilancio settimanale della pandemia nel capoluogo sardo resi noti dal sindaco, Paolo Truzzu. "In città tutto è filato liscio - ha spiegato il primo cittadino - grazie ai controlli e alla responsabilità dimostrata dalla gran parte dei cittadini durante il ponte pasquale. Poche le sanzioni applicate, a conferma che le regole sono state ampiamente rispettate. Se questo fa ben sperare, sul fronte dei contagi nei giorni scorsi abbiamo registrato dei nuovi casi che hanno portato alla chiusura di un'altra scuola e degli uffici comunali di via Sauro". (Rsc)