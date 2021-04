Abruzzo: da Giunta regionale ok a costituzione nuovo Its Turismo-Cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una scommessa importante che la Giunta regionale ha voluto raccogliere - esordisce l'assessore Pietro Quaresimale -. E lo ha fatto nel settore più importante dell'economia regionale, quello del turismo che conta migliaia e migliaia di imprese che forniscono servizi in materia di turismo e cultura. Il nuovo Its Turismo e Cultura - aggiunge l'assessore Quaresimale - di fatto non fa altro che dare forma alle inclinazioni di questa regione, che presenta circa il 20 per cento dei Comuni con una specializzazione culturale e il 23,8 per cento con una propensione turistica. Con questi numeri l'ambito di intervento del nuovo Its si presenta piuttosto ampio e comunque carico di grande potenzialità. Del resto il modello Its, che in Abruzzo orami è Sistema, ha mostrato elementi di virtuosità, creando le migliori condizioni perché aziende e Fondazioni Its interloquissero con importanti risultati in campo occupazionale". La procedura parte nei prossimi giorni con la pubblicazione di un avviso specifico chiamato a raccogliere le migliori manifestazioni di interesse alla costituzione della Nuova Fondazione Its "Turismo ed attività culturali". S'individuerà la "migliore manifestazione d'interesse", realizzando di fatto il nuovo Its che entrerà nel sistema regionale. "Solo qualche giorno fa - aggiunge l'assessore - ho ribadito in una riunione di tutti gli Its la volontà della Regione di sostenere il Sistema Its Abruzzo con azioni specifiche e con un allargamento dell'offerta formativa. La creazione della Nuova Fondazione Its per turismo e cultura ne è la conferma". (Gru)