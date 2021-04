Napoli: controlli Forze dell'ordine durante la settimana di Pasqua, denunce e sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di questi interventi sono state complessivamente identificate 200 persone, controllati 74 veicoli di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 18 violazioni del Codice della Strada. Una persona è stata denunciata per guida senza patente ed altre 12 persone sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Nella giornata di ieri, nel corso di un intervento interforze nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti”, via Caracciolo e via Partenope, sono state identificate 236 persone, di cui 14 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina e trovate fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione e sono state, altresì, contestate due violazioni al Codice della Strada. La notte scorsa, inoltre, su segnalazione alla Centrale Operativa, personale della Polizia di Stato è intervenuto in corso Umberto I presso un’abitazione privata ove circa 100 partecipanti, senza i dispositivi di protezione individuali, stavano dando luogo ad un festino. Molti di loro alla vista degli agenti riuscivano a divincolarsi attraverso il ballatoio ma 41 di essi sono stati identificati e debitamente sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Altri due, invece, hanno iniziato ad inveire contro gli agenti, spintonandoli per ostacolarne l'intervento ed aizzando contro di loro gli altri presenti: per questo motivo sono stati tratti in arresto, uno per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e istigazione a delinquere, l’altro per lesioni a Pubblico Ufficiale. Si è proceduto altresì a sequestrare l’impianto audio. Infine, dal 2 al 5 aprile sono state complessivamente controllate 24.245 persone di cui 831 sanzionate e 27 denunciate. Sono stati altresì controllati 901 esercizi commerciali e sanzionati 100 titolari nei confronti dei quali, peraltro, sono state disposte due chiusure provvisorie e tre chiusure definitive. Nelle operazioni in argomento sono state impiegate nel complesso 6286 unità di personale. (Ren)