Campania: Lanzotti e Sanzullo (FI), più prevenzione e meno cultura del divieto su salute

- "Promuovere la cultura della prevenzione e l'adozione dei stili di vita salutari, puntando alla scelta libera e consapevole piuttosto che al divieto, è e deve essere la strada maestra che deve guidare il nostro essere cittadini, soprattutto in questo momento di grande emergenza sanitaria. Ben venga dunque l'iniziativa Animiamo promossa dell'associazione Tramandare di Paola Attanasio che su questi presupposti culturali sta puntando a sostenere il consumo di agrumi nostrani, noti per le loro proprietà immunostimolanti, attraverso il coinvolgimento degli agricoltori e dei distributori e la pratica della 'spremuta sospesa". Lo hanno affermato in una nota Stanislao Lanzotti e Stefania Sanzullo rispettivamente coordinatore cittadino e responsabile del Dipartimento delle Politiche Sociali di Forza Italia Napoli che hanno concluso: "Pronti a sostenerne gli obiettivi, plaudiamo dunque a questa come alle tantissime altre iniziative sociali che stanno caratterizzando questo difficile momento storico, auspicando che possano sempre trovare nelle istituzioni la massima attenzione". (Ren)