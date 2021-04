Piemonte: Regione, Mario Minola nuovo direttore della sanità e dei servizi sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ricevuto ed esaminato tanti curricula eccellenti, ma molti di loro erano già impegnati da poco in ruoli strategici per la sanità piemontese e in Regione, in un momento delicato come l’emergenza che stiamo fronteggiando - spiegano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e alle Politiche Sociali Chiara Caucino -. Cercavamo una professionalità in grado di portare il Piemonte fuori dalla pandemia. Ci troviamo su un treno in corsa e serve qualcuno che conosca bene la macchina. Una professionalità interna capace ed esperta. La scelta finale ricade, quindi, su una figura interna alla sanità pubblica regionale. Parliamo di un uomo esperto, la cui professionalità e competenza è stata più volte confermata negli anni da amministrazioni diverse, una ulteriore prova della stima e della fiducia verso il dott. Minola, che va al di là dei colori politici. Non possiamo che augurargli buon lavoro e ringraziarlo per aver accettato di affrontare un incarico così complesso, in uno dei momenti più difficili per la sanità a livello mondiale. Tutta la Giunta sarà al suo fianco con il solo obiettivo di portare il Piemonte fuori da questa emergenza, guardando al futuro per fare in modo che a ogni cittadino piemontese siano garantite le migliori cure e la migliore assistenza”. (Rpi)