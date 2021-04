Napoli: droga e munizioni, arrestato 33enne a Varcaturo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni, sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di P. F., 33enne di Giugliano da parte dei carabinieri di Varcaturo, nel Napoletano. L'uomo è stato fermato in via Reginelle per un controllo ma alla vista dei militari è fuggito gettando la busta che aveva con sé. Una volta bloccato il 33enne e recuperato il sacchetto, i militari hanno trovato 344 grammi di marijuana, 51 cartucce calibro 7,63X25 mm Mauser, nonché un passamontagna. P. F. era stato fermato dai carabinieri di Pozzuoli lo scorso 24 marzo, ora è in carcere in attesa di giudizio.(Ren)