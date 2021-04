Sport: De Luca, complimenti a Napoli Basket per Coppa Italia serie A-2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al Napoli Basket che ha conquistato la Coppa Italia di serie A-2. È un risultato prestigioso e importante per tutto lo sport napoletano e campano, peraltro ottenuto nonostante tutte le difficoltà che la pandemia sta comportando anche per gli atleti e le società sportive. Un grande successo per la Gevi Napoli Basket, per il quale va dato grande merito alla squadra e allo staff tecnico e societario". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (Ren)