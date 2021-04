Terremoti: Pezzopane (Pd), prevenzione necessaria per salvare l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma anche soffro le lentezze, le pigrizie, gli errori", continua Pezzopane. "Poi è arrivata anche la pandemia, non ha rallentato la ricostruzione ma ha bloccato quelle attività economiche che a L'Aquila erano appena ripartite. Viviamo una doppia emergenza, terremoto e pandemia. Ma proprio in questo terribile anno con il governo Conte abbiamo messo a segno tanti risultati, nuovi fondi per la ricostruzione in legge di bilancio, stabilizzazioni, tasse non più da restituire. Ed ora - sottolinea - la buona notizia del Recovery fund dove al miIiardo e 780 milioni già stabilito dal governo, abbiamo chiesto di aggiungere un altro miliardo per fare un vero e proprio progetto Cantiere nelle aree terremotate del 2009 e del 2016/17. Dodici anni sono lunghi, sono stati difficili e faticosi. Chi, come mia figlia aveva 10 anni, non ricorda nemmeno come era L'Aquila prima del terremoto e chi è nato dopo, conoscerà solo L'Aquila nuova. Per questi ragazzi dobbiamo farla più bella, sicura, green, più accogliente e ricca di memoria, una memoria in cui quella ferita del 6 aprile, dovrà essere il monito all'Italia intera perché non accada mai più. Con Italia Sicura ed il Superbonus 110 per cento è finalmente partito un vero programma di prevenzione antisismica. E se tutto questo sta accadendo è anche grazie a noi. Alla nostro sentirci in funzione di una missione nazionale che non abbiamo mai mollato. Così abbiamo contribuito a far capire che la prevenzione è l'unico modo serio per salvare l'Italia dal disfacimento anche morale e per onorare quelle vite spezzate, una notte di aprile, dodici anni fa", conclude. (Gru)