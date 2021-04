Campania: Peluso (Fd'I), soddisfatti per priorità a capresi in vaccinazioni anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peluso e Lembo hanno spiegato: "Inoltre bisogna ricordare che le isole hanno problemi di continuità territoriale, con collegamenti marittimi non del tutto sufficienti, e di strutture ospedaliere che sono certamente insufficienti rispetto alle esigenze sanitarie dei residenti e dei turisti". Peluso ha affermato: "Il turismo è fondamentale per l'economia della Campania e di tutte le Regioni del Sud in particolare alla luce dei dati catastrofici che vedono il Pil del Mezzogiorno in grave riduzione e, come registrato da Confcommercio, ridotto al 22 per cento del pil nazionale. La crescita dell'Italia è fortemente legata allo sviluppo del Sud ed è per questo che, nell'ambito del Recovery plan, abbiamo proposto che il 50 per cento delle risorse per le infrastrutture venga impiegato nel Mezzogiorno. Ciò è fondamentale anche al fine di far decollare il turismo nel Sud e far crescere l'occupazione, particolarmente delle donne e dei giovani". (Ren)